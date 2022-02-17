ارتفاع سعر الدولار الأميركي عالميا

واشنطن 17 فبراير 2022 (وال) -ارتفع الدولار الأميركي بالسوق العالمية، اليوم الخميس، مقابل سلة من العملات، للمرة الأولى خلال (3) أيام الأخيرة، مع نشاط عمليات شراء العملة الأميركية كأفضل استثمار بديل.



يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية حول أوكرانيا، وقبل صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة.

وبحسب وول ستريت جورنال، ارتفع مؤشر الدولار أكثر من (0.3) بالمئة إلى مستوى (96.10) نقطة، ومستوى افتتاح تعاملات اليوم عند (95.77) نقطة، وسجل أدنى مستوى عند (95.75) نقطة.(وال واشنطن) س خ.

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