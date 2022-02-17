رئيس المجلس الرئاسي يلتقي المستشار الألماني على هامش القمة السادسة الإفريقية – الأوروبية

بروكسل 17 فبراير 2022 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي السيد “محمد المنفي” الخميس، المستشار الألماني “أولاف شولتز”، وذلك على هامش القمة السادسة الإفريقية – الأوروبية.

وفي مستهل اللقاء هنأ السيد الرئيس، المستشار الألماني بمناسبة تولي منصبه، كمستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، وبحث معه آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والتأكيد على زخم الانتخابات وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، ودعم مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

كما تطرق اللقاء إلى تطورات الوضع في ليبيا، وشدد الطرفان على أهمية احترام حق الشعب الليبي في انتخاب السلطات التي تمثله.

كما شدد الطرفان على أهمية الحفاظ على المكتسبات التي تحققت من مسارات برلين، والعمل الجاد على إحياء المسار الاقتصادي، والحفاظ على المكتسبات التى تحققت من المسار الأمني والعسكري، وعدم العودة للمربع الأول. (وال) ح س/ ر ت

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