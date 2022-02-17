العراق.. مقتل والي الأنبار لجماعة داعش ومساعده بضربة جوية

بغداد 17 فبراير 2022 (وال) -أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الخميس، مقتل ما يسمى “والي الأنبار” لدى عصابات “داعش” الإرهابية ومساعده، بضربة جوية استهدفت عجلة كانا يستقلانها بصحراء الرطبة.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية، نقلا عن خلية الإعلام الأمني: أنه “بعزيمة لا تلين تواصل قطعاتنا الأمنية بمختلف تشكيلاتها مطاردة فلول وقيادات عصابات داعش الإرهابية، فالأرض أرضنا ولا مكان للإرهابيين عليها”.

وأوضحت الخلية في بيانها، “بفضل الله وبحمده وبعد متابعة استخبارية دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، صبت طائرات القوة الجوية العراقية، جام غضبها على عجلة كان يستقلها ما يسمى والي الأنبار الإرهابي المجرم مثنى خضر كامل شتران، المكنى أبو ملوكة مع أحد مساعديه”.

وأضافت أن “الضربة الجوية كانت موفقة أرسلت خلالها هذين الإرهابيين إلى جهنم وبئس المصير، بعد أن استهدفتهما في صحراء الرطبة”.

وختمت بأن “النصر يرافق أبطالنا في قواتنا الأمنية، والعار والموت لداعش، سنبقى على العهد مع أبناء شعبنا الكريم فسلاماً على العراق بلد الشجعان”.(وال بغداد) س خ.

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