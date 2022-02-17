مصر تُنفّذ تدريبات بحرية مشتركة مع إسبانيا في البحر المتوسط

ذكر العقيد “غريب عبد الحافظ” المتحدث باسم الجيش المصري، في بيان له، أن القوات البحرية المصرية والإسبانية نفذتا “تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط”، دون أن يحدد تاريخه.

وشاركت القوات المصرية في هذه التدريبات بالفرقاطة الحربية “سجم طابا”، فيما شاركت إسبانيا بالفرقاطة “فيكتوريا”، فيما تم التدريب على ما يُعرف بـــ”العمل المتجانس”، ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري.

يشار إلى أن هذه التمرينات تهدف أيضاً إلى التدريب على مجابهة التهديدات الخاصة بتدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة الدولية، علاوةً على أسلوب الحماية المشتركة لهدف حيوي بالبحر -وفقاً لما أوضحه “عبد الحافظ” في البيان- كما شهدت التدريبات تشكيلات الإبحار التكتيكية وتمارين المواصلات.

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