راشد الغنوشي: البرلمان سيعود لا محالة

صرّح “راشد الغنوشي” رئيس البرلمان التونسي المجمد في اجتماع له مع المعارضة – الخميس- بأن البرلمان سيعود لا محالة.

وشدد الغنوشي -“زعيم حزب النهضة الإسلامي”- في كلمة له باجتماع المعارضة على عودة البرلمان بقوله: “البرلمان عائد لا محالة بأعضائه، أحب من أحب وكره من كره”، فيما لم يعلن عن أي تفاصيل حول خططه لما قال إنها عودة حتمية للبرلمان، ومن المتوقع أن يكون ذلك من خلال دعوة لحضور جلسة عامة عبر الفيديو.

يذكر أن الغنوشي قد ذكر الأسبوع الماضي، أنه سيلتقي بوفد برلماني أوروبي سيزور تونس في 20 فبراير، في إطار اجتماعات مع المجتمع المدني والسياسيين ونواب من البرلمان المجمدة أعماله.

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