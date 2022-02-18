مسودة توافق “إيراني أميركي” لإحياء الاتفاق النووي

أعلن دبلوماسيون غربيون عن التوصل إلى مسودة توافق “أمريكي إيراني”؛ لإحياء خطة العمل الشاملة أو ما يعرف بالاتفاق النووي، تحدد خطوات متبادلة من الجانبين على مراحل، وصولاً إلى الامتثال الكامل، منوهين بأن هذه الخطوات لا تتضمن في مرحلتها الأولى إعفاءات من عقوبات النفط.

تتضمن أولى الخطوات التي تنص عليها مسودة الاتفاق، الواجبة التنفيذ بمجرد إقرارها، تعليق إيران للتخصيب فوق 5 %، كما يتضمن النص أيضًا إشارات إلى إجراءات أخرى تشمل رفع التجميد عن حوالي سبعة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية الجنوبية بموجب عقوبات أميركية، بالإضافة إلى إطلاق سراح سجناء غربيين محتجزين في إيران، وهو إجراء يعتبره كبير المفاوضين الأمريكيين روبرت مالي شرطًا لإبرام اتفاق.

ولم يشر الدبلوماسيون إلى تحديد مدة لتنفيذ هذه المجموعة الأولية من الإجراءات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا