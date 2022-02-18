برنامج قروض أميركي بـ 35 مليون دولار لدعم المؤسسات التونسية

وقّعت تونس والولايات المتحدة اتفاقية شراكة لإطلاق برنامج قروض بقيمة 35 مليون دولار لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس.

ووقّع الاتفاقية المدير العام للبنك العربي أحمد رجيبة والسفير الأميركي لدى تونس دونالد بلوم، وتسعى الشراكة بين مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع البنك العربي لتونس لتوسيع مجال الإقراض إلى المناطق والمقترضين الذين لا يمكنهم عادةً الحصول على قروض بنكية.

وساعدت الحكومة الأميركية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حوالي 30 ألف مؤسسة صغرى في تونس، بالإضافة إلى خلق أكثر من 40 ألف فرصة عمل.

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