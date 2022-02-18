تحذيرات من خطر العاصفة يونيس مع اقترابها من لندن

حذر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا من أن العاصفة يونيس القادمة من المحيط الأطلسي برياح بلغت سرعتها 100 ميل في الساعة، قد تسبب اضطرابًا كبيرًا وتقتلع أسطح بيوت في لندن.

وأشار المكتب، في بيان له، إلى أن العاصفة التي تحركت من جزر الأزور في اتجاه أوروبا، تصحبها رياح قوية تشكّل خطرًا على الحياة، بعد أن ضربت الساحل الغربي لإنجلترا ووصلت إلى اليابسة في كورنوول، حيث اجتاحت الأمواج الساحل، واعتبرها رئيس مكتب الأرصاد واحدةً من أقوى العواصف التي تؤثر على الأجزاء الجنوبية والوسطى من المملكة المتحدة لسنوات.

ولفت إلى أنها ربما تؤدي إلى سد طرق وتعطيل خدمات السكك الحديدية وحركة الطائرات، فيما أشار وزير الأمن الداخلي إلى أن القوات البريطانية على أهبة الاستعداد للتعامل مع العواقب الناجمة عن الطقس.

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