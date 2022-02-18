اليونان.. اندلاع حريق على متن عبارة تقل 288 راكبًا

اندلع حريق اليوم على عبّارة تبحر من اليونان إلى إيطاليا وعلى متنها 288 شخصًا، بحسب بيان لقوات خفر السواحل اليونانيّة، فيما لم ترد تقارير عن وفيات أو إصابات حتى الآن.

ولا تزال أسباب الحريق الذي شب على متن العبارة يوروفيري أوليمبيا، التي ترفع العلم الإيطالي؛ غير معروفة، في حين تصاعد منها دخان كثيف، بعد تسع ساعات من إبحارها من ميناء غرب اليونان باتجاه ميناء برينديزي الإيطالي.

وأكد خفر السواحل أن ثلاث سفن تابعة له؛ تشارك في جهود الإنقاذ، وإخلاء الركاب وأفراد الطاقم، على متن قوارب نجاة، ونقلهم إلى جزيرة كورفو القريبة.

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