إضراب عمال النقل يشل حركة مترو الأنفاق في باريس

تسبب إضراب كبير نفذه عمال النقل في فرنسا بشل حركة القطارات بمعظم خطوط شبكة مترو أنفاق باريس، وأعاق تحرك الملايين.

وطالب العاملون في شركة “آر.إيه.تي.بي” للنقل، والمملوكة للدولة؛ برفعِ الأجور بقدر أكبر مما عرضته إدارة الشركة التي أعلنت استعدادها لرفع الأجور بنسبة 2,7 % خلال 2022، وهي زيادة وصفتها النقابات العمالية بأنها “مستفزة”.

وأعلنت الشركة أن الحركة متوقفة اليوم على ستة خطوط، بينما تعمل بقية الخطوط جزئيًا، في حين دعا وزير النقل الفرنسي، من جانبه، الشركات؛ للجوء لأكبر قدر ممكن من العمل المكتبي من المنزل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا