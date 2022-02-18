مجموعة العشرين تُحذّر من خطورة الأزمة الأوكرانية على التعافي العالمي

حذّر الرئيس الإندونيسي أمام اجتماع لمسؤولين ماليين في دول مجموعة العشرين، من أن الأزمة في أوكرانيا تُمثّل تهديداً للتعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد وباء كورونا.

وتعقد مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم، محادثات حضورياً وعبر الإنترنت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وحض الرئيس جوكو ويدودو -الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة التي تضم روسيا- على التعاون من أجل تعزيز الاقتصاد العالمي.

ويطرح التهديد بغزو روسيا لجارتها الجمهورية السوفياتية السابقة، تحدياً جديداً بالنسبة لعالم يبذل جهوداً شاقة لإبقاء التعافي من وباء كورونا على سكته وسط ارتفاع التضخم.

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