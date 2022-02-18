وكالة “نوفا” الإيطالية : مجموعة السبع تبحث الوضع في ليبيا

روما 18 فبراير 2022 (وال)- قالت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء إنّ مجموعة السّبع ستناقش الوضع في ليبيا خلال اجتماع وزراء خارجية المجموعة المزمع عقده غدًا السبت بمدينة ميونيخ الألمانية وذلك بناء على طلب إيطاليا.

وأوضحت الوكالة الإيطالية نقلا عن مصار دبلوماسية أوروبي، أنّ إيطاليا طلبت مناقشة الوضع في ليبيا في اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى «G7»، وتم تلبية طلبها.

وتضم مجموعة السبع الدول التالية: كندا وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. (وال)

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