بعثة الاتحاد الأوروبي تُهنيء الليبيين بمناسبة الذكرى الــ 11 لثورة 17 فبراير

طرابلس 18 فبراير 2022 (وال)- تقدمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بأطيب التهاني والتمنيات للشعب الليبي بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير، مشيدة بما قدمه الكثير من الليبيين من تضحيات شخصية كبيرة من أجل حرية وطنهم.

وقالت البعثة في منشور على صفحتها الإلكترونية؛ إنه في هذه المناسبة نذكر بدعمنا المطلق للشعب الليبي في حقه في أن يقرر مصير ليبيا التي يريدها له ولأطفاله في جو من السلام والوحدة.

وأكدت أن الانتخابات الحرة والنزيهة، ورحيل القوات الأجنبية، سيكونان عنصرين أساسيين لضمان سيادة الشعب الليبي الكاملة على مستقبله. (وال)

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