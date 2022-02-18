رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي نتائج القمة الإفريقية الأوروبية

بروكسل 18 فبراير 2022 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي صباح اليوم الجمعة، مع رئيس المجلس الأوروبي السيد شارل ميشيل، وذلك على هامش القمة السادسة الإفريقية – الأوروبية، لبحث نتائج القمة الإفريقية الأوروبية، والعلاقات الليبية – الأوروبية.

وتم خلال اللقاء تدارس آفاق التعاون المشترك الليبي – الأوروبي، وما يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي في كافة المجالات لدعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، كما تم مناقشة سُبل حلحلة الأزمة الليبية، وعددًا من القضايا ذات الإهتمام المشترك على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية.

ودعا السيد الرئيس؛ الاتحاد الأوروبي للتعاون في ملف الهجرة غير الشرعية، التي تستنزف موارد ليبيا أمنيًا واقتصاديًا قبل أوروبا، وعدم جعل ليبيا حارسًا لأوروبا رغم ظروفها الصعبة.

وأكد السيد الرئيس على ضرورة العمل المشترك؛ لتأمين الحدود البحرية مع الاتحاد الأوروبي، كما شدد على ضرورة مراعاة أوضاع المهاجرين، وضمان إحترام القوانين الدولية لحقوق الإنسان. (وال) ح س/ ر ت

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