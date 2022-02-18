مسؤول بالخارجية الألمانية يدعم ستيفاني وجهودها لسلام واستقرار ليبيا

برلين 18 فبراير 2022 (وال)- وصف المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الألمانية كريستيان باك، عمل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز منذ انطلاق عملية برلين حول ليبيا عام 2019 بالمتسق مع أعلى المعايير المهنية للنزاهة والحياد.

وقال: ” الآن أكثر من أي وقت مضى يحتاج الجميع إلى دعم أولئك الذين يعملون من أجل السلام، ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وفريقها العامل في هذا الشأن”.

وأعرب كريستيان باك – في تغريدة على موقع تويتر – عن دعمه “مستشارة الأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، في جهودها من أجل السلام والاستقرار والوحدة، والتعامل مع المواقف، والتحرك نحو الانتخابات باعتبارها الطريقة المستدامة الوحيدة للخروج من الأزمة الحالية في ليبيا”.

وأضاف خلال مشاركته – في حلقة نقاش نظمها أمس الخميس، معهد الشرق الألماني ومؤسسة فريدريش إيبرت – “لا تزال الأهداف والأدوات المتفق عليها في عملية برلين سارية، ويمكن أن تساعد في التغلب على التحديات الحالية”.

وشارك في حلقة النقاش التي استضافها أمس الخميس معهد الشرق الألماني في برلين بمناسبة مرور عامين على إقامة “مؤتمر برلين 2 حول ليبيا” كل من : أندرياس رينيك ، وإليزابيث براون ، والنائب د. كرامبا ديابي ، ود. كريستيان باك ، ود. سلام سعيد ، ود. ولفرام لاشر. (وال)

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