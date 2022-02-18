خلال لقاءه المنفي.. قيس سعيد يُشيد بجهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا

بروكسل 18 فبراير 2022 (وال)- أشاد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالعلاقات التاريخية التي تربط ليبيا وتونس، مرحباً بمواقفها الداعمة للشعب الليبي خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المنفي مع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد،على هامش القمة السادسة الإفريقية – الأوروبية المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، لمناقشة واستعراض مخرجات القمة وتأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.

من جهته، أشاد الرئيس التونسي بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال مشروع المصالحة الوطنية، التي تمهد الطريق لإجراء انتخابات نزيهة ترضي جميع الأطراف.

وتم خلال اللقاء التأكيد على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين عن طريق الوزارات المعنية، وضرورة حفظ وتأمين الحدود بين البلدين، باعتبار استقرار وأمن ليبيا، هو استقرار لأمن تونس. (وال)

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