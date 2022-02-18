تونس تمدد حالة الطوارئ إلى نهاية 2022

مدد الرئيس التونسي قيس سعيد -اليوم الجمعة- حالة الطوارئ في كامل تراب البلاد التونسية حتى نهاية العام الجاري، إلى 31 من شهر ديسمبر 2022- وفقاً لما ذكرته الجريدة الرسمية في تونس “الرائد الرسمي”.

يُذكر أن “سعيّد” قد مدد الطوارئ في بلاده لأول مرة، مدة 6 أشهر، بدءاً من 26 ديسمبر 2020 حتى 23 يونيو 2021، وفي 24 يونيو الماضي مدد الطوارئ لشهر واحد حتى 23 يوليو من العام ذاته، ليمدده في اليوم التالي لـــ 6 أشهر حتى 19 يناير من العام الجاري قبل أن يقرر تمديدها اليوم إلى نهاية 2022.

يُشار إلى أن الجمهورية التونسية تخضع لحالة طوارئ منذ أن أُعلن في عام 2015 بعد هجوم إرهابي قُتل فيه عدد من أفراد الحرس الرئاسي، ويجيز القانون التونسي إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب البلاد أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، وإما عند حصول أحداث “تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة”.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون الطوارئ يُعطي وزير الداخلية التونسي، صلاحيات وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء، كما يعطي الوالي صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية.

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