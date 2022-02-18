ستولتنبرغ: أوروبا تشهد حالياً أكبر حشود عسكرية منذ الحرب الباردة

صرّح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ – مساء الجمعة- بأن القارة الأوروبية تشهد حالياً أكبر حشد لقوات عسكرية منذ زمن الحرب الباردة.

يأتي تصريح أمين عام الحلف مع وجود نحو 150 ألف جندي روسي على الحدود الأوكرانية، وفقاً لتقديرات الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.

وأشار “ستولتنبرغ” في تصريح له لقناة ZDF الألمانية، أن “الأمر يتجاوز بكثير إجراء مناورات، وروسيا قادرة بالتأكيد على مهاجمة أوكرانيا” – وفقاً لما نقلته وكالة فرانس برس.

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