توزيع مساعدات على “85” أسرة من ذوي الدخل المحدود من الجالـــيات العربية بالمنطقة الشــرقية

بنغازي 18 فبراير 2022 (وال)- قدمت الهيئة الليبية للإغاثة فرع بنغازي الخميس، المساعدات الغذائية للأســـر العربيــــة من الجالـــيات المحتاجة بالمنطقة الشــرقية، وذلك بالتنسيق مع القنصلية الفلسطينية ببنغازي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

هذا واستهدفت توزيع المساعدات التي استمرت على مدى يومين 16 – 17 فبراير الحالي، عدد “85” أسرة من ذوي الدخل المحدود.

وقال مدير فرع بنغازي بالهيئة الليبية للإغاثة عماد الفلاح، إن الخطوة جاءت بناء على الاتفاقية، وسيتم التوزيع على باقي العائلات بالمنطقة الشرقية.

الخطوة جاءت في إطار التعاون المشترك بين الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي، حيث أن الهيئة هدفها الرئيسي مساعدة كل الفئات الأشد ضعفا في المجتمع. (وال) هــ ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال