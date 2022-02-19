بايدن: بوتين اتخذ فعليًا قرار الحرب وسيغزو أوكرانيا خلال أيام

ما تزال فصول الأزمة الاوكرانية تتوالى حاملة معها في كل ساعة جديد، تصريحات من هنا وتهديدات من هناك، تأكيدات من هناك ونفي من هنا، لتتحول إلى واحدة من أسوأ أزمات ما بعد الحرب الباردة.

طلب الانفصاليون المدعومون من روسيا من المدنيين أمس مغادرة المناطق الانفصالية في حافلات، في خطوة يخشى الغرب أن تكون ذريعة لشن هجوم روسي، وهو ما عززه الرئيس الأمريكي جو بايدن بتأكيده أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر فعليا غزو أوكرانيا خلال أيام.

اكتفى بايدن، في إجابة عن سؤال حول الأسباب التي تدفعه لتأكيد حدوث هذا الغزو رغم نفي موسكو مرارًا إقدامها على هذه الخطوة، بالقول إن لديه من المعلومات ما يؤكد صحة كلامه، وإن الرئيس بوتين اتخذ بالفعل قرار الحرب.

واتهم الكرملين، أمس، بايدن؛ بإذكاء التوتر على الحدود الأوكرانية عبر بث أخبار ومعلومات غير صحيحة.

من جانبها؛ قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنها لا تعتقد أن قيام روسيا بغزو كامل لأوكرانيا هو السيناريو الأكثر ترجيحًا، لكنها أوضحت أن روسيا قد تدبر انقلابًا هناك.

أعلنت المخابرات العسكرية الأوكرانية، في ساعة متأخرة من مساء أمس، أن القوات الخاصة الروسية زرعت متفجرات في منشآت البنية التحتية الاجتماعية في “دونيتسك”، وحثت السكان على البقاء في منازلهم، بينما انطلقت صفارات الإنذار في عدة مدن حدودية.

وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارين في مدينة لوهانسك واندلاع حريق في جزء من خط أنابيب الغاز في المنطقة.

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