العاصفة يونيس تقتل 8 أشخاص والسلطات البريطانية تحذر

أسفرت العاصفة يونيس التي ضربت شمال غرب أوروبا أمس عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، وتسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف، وتدمير سقف ساحة في لندن.

قالت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية إن العاصفة التي تشكلت في وسط المحيط الأطلسي، وصلت مصحوبة برياح بلغت سرعتها حوالي 196 كيلومترًا في الساعة، وهي سرعة قياسية تسببت في إلغاء 436 رحلة جوية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وتواصلت التحذيرات من السلطات للمدنيين بالبقاء في منازلهم وأكد وزير الأمن الداخلي داميان هيندز أن القوات البريطانية مستعدة للتعامل مع العواقب الناجمة عن الطقس.

أما في هولندا؛ فقد أعيد الطلاب إلى مدارسهم، وتوقفت رحلات القطارات في أنحاء البلاد، وألغيت نحو 390 رحلة طيران.

وأدت الرياح القوية في بلجيكا وأيرلندا إلى اقتلاع عدد من الأشجار.

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