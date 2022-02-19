المجلس العسكري في مالي يدعو فرنسا لسحب جنودها فورًا

غداة إعلان فرنسا وحلفائها عن انسحاب على مراحل من مالي؛ دعا المجلس العسكري الحاكم، فرنسا لسحب جنودها “فورًا” من مالي، بينما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن سحب القوات سيتم “بطريقة منظمة”.

تلا الناطق باسم الحكومة التي شكلها العسكريون الانقلابيون، بيانًا اعتبر فيه أن إعلان الانسحاب الفرنسي يعد “انتهاكًا فاضحًا” للاتفاقات بين البلدين.

وذكر أن نتائج الوجود العسكري الفرنسي مدة تسع سنوات في مالي “لم تكن مرضية”.

من جانبه، شدد ماكرون على أن الانسحاب المنظم للقوات يضمن الاستمرار في تأمين الحماية لبعثة الأمم المتحدة في مالي “مينوسما” وقوات أجنبية أخرى في البلاد.

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