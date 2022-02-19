تونس.. اتحاد الشغل يعيد انتخاب الطبوبي أمينًا عامًا له

أعاد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم انتخاب نور الدين الطبوبي أمينًا عامًا له، في مرحلة حاسمة تعيشها البلاد، ويشكّل فيها الاتحاد ذو التأثير القوي، عاملاً مهمًا لتحقيق الاستقرار.

اتخذ الطبوبي، الذي يترأس الاتحاد العام التونسي للشغل منذ خمس سنوات، موقفا حذرا خلال الأشهر الماضية إزاء إعلان الرئيس قيس سعيد عن إجراءات استثنائية وصفها خصومه بالانقلاب.

وينظر إلى موقف الطبوبي بحالة من الترقب لما يشكله من ثقل في المضي بتنفيذ خطط “سعيد” لإعادة تشكيل السياسة التونسية.

ويكتسب الاتحاد أهميته من ضمّه حوالي مليون عضو، وقدرته على إغلاق الاقتصاد التونسي بالإضرابات، ويعدّ أقوى لاعب سياسي في البلاد، وربما المنظمة الوحيدة التي يمكنها أن تصمد.

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