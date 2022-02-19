على خلفية الانقلاب.. واشنطن تُوقف مساعداتها لبوركينا فاسو

أوقفت الولايات المتحدة الأميركية مساعدات بقيمة 160 مليون دولار عن بوركينا فاسو، معتبرة أن الإطاحة بالرئيس روك كابوري في يناير تشكّل انقلابًا عسكريًا، الأمر الذي يستدعي فرض قيود على المساعدات بموجب القانون الأميركي.

ذكر متحدث باسم الخارجية الأميركية أن الوزارة اتخذت القرار بعد “مراجعة متأنية”، بموجب قانون يستوجب وقف المساعدات باستثناء الأموال المخصصة لتعزيز الديمقراطية، لأي دولة يُطاح برئيس حكومتها المنتخب في انقلاب عسكري، وهو ما حدث في بوركينا فاسو.

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