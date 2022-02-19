تونس تواجه ميزانية 2022 بإجراءات اقتصادية قاسية

أعلنت وزارة الصناعة والطاقة في تونس خطة الحكومة لرفع أسعار المحروقات بأنواعها كافة و فواتير الكهرباء في محاولة للحدّ من العجز الذي قد يصيب مخصصات قطاع الطاقة في ميزانية 2022 تزامنا مع ارتفاع أسعار العقود الآجلة للنفط عالميًا إلى أكثر من 96 دولارًا للبرميل، الأسبوع الماضي.

وقالت وزيرة الصناعة والطاقة نائلة نويرة في حديث لوسائل إعلام إن بلادها تخطط لمنح تراخيص جديدة لإنشاء محطات كهرباء صديقة للبيئة لتتمكن من توليد 2520 ميغا واط مع حلول سنة 2025، في إطار تنفيذ خطة حكومية لزيادة نسبة الطاقة الصديقة للبيئة إلى 30 % من إجمالي الإنتاج اليومي للشبكة العامة.

وقالت وكالة “cnbc” إن الحكومة ستتخذ المزيد من الإجراءات للحد من العجز المتوقّع في ميزانية عام 2022 إذ إنه من المقرر تجميد قرار زيادة المرتبات إلى إشعار غير معلوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا