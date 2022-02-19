وزير الدفاع الأمريكي: روسيا تستعد لضرب أوكرانيا

حذّر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، من أن القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا بدأت تنتشر وتستعد للهجوم.

أوستن أوضح أن الجنود الروس بدؤوا ينتشرون في مواقع عدة، ويستعدون للهجوم، مشيرا إلى أنهم يتجهون نحو مواقع مناسبة ليتمكنوا من تنفيذ هجوم.

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