اللافي يستقبل سفير تركيا لدى ليبيا

طرابلس 19 فبراير 2022 (وال) -استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم السبت، سفير الجمهورية التركية لدى ليبيا.



وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار الشامل، وإعلان السفير عن دعم بلاده لمشروع المصالحة الوطنية التي يقودها المجلس الرئاسي.

من جهته أشاد النائب بمواقف تركيا الداعمة لليبيا خلال السنوات الماضية، وأكد استمرار العمل لتعزيز التعاون المشترك في عديد المجالات، بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.(وال طرابلس) ح س / س خ.

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