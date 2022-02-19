طرابلس 19 فبراير 2022 (وال) -وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم السبت، إلى أرض الوطن، بعد مشاركته في أعمال القمة الإفريقية الأوروبية ، في دورتها السادسة، التي انعقدت بعاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل، يومي 17 – 18 فبراير. وكان المنفي قد شارك في هذه القمة، مع قادة الدول (27) الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعدد […]

ظهرت المقالة المنفي يعود إلى البلاد بعد مشاركته في القمة الإفريقية الأوروبية أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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