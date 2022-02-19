روسيا تستعد لإنتاج لقاح ثلاثي لكورونا

أكد خبراء مركز غاماليا الروسي لعلم الأوبئة والأحياء المجهرية، استعدادهم لطرح لقاح ثلاثي لفيروس كورونا.

وقال ألكساندر غيسبورغ رئيس المركز، إن اللقاح الجديد سيُوفّر وقاية من نسخة ووهان ودلتا، ومتحور أوميكرون، وأشار إلى أنّ اللقاح لا يحتوي على الفيروس التاجي نفسه، بل بروتين S الذي يعطي الفيروس التاجي شكله التاجي.

وأكد ألكساندر عدم احتواء اللقاح على مادة وراثية ولا فيروسات، وأوضح أنّه غير ضار، وتوقّع تداول التطعيم به في روسيا في الخريف القادم.

يُذكر أنّ الخبير الروسي أكد أنّ إعادة التطعيم بلقاح سبوتينك لايت، سيمنح حماية بنسبة 100% ضد متحور أوميكرون لمدة 3 أشهر.

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