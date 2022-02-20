منح جائزة التميز البرلماني لرئيس ديوان مجلس النواب “عبدالله  الفضيل”

القاهرة 20 فبراير 2022 (وال) _ صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي السيد “عبدالله بليحق”، اليوم الأحد، أن الاتحاد البرلماني العربي منح السيد رئيس ديوان مجلس النواب الأستاذ ” عبدالله المصري الفضيل ” جائزة التميز البرلماني العربي عن فئة الأُمناء العامين في البرلمانات والمجالس العربية الأعضاء في الإتحاد، بحضور رؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

وأوضح، أن هذه الجائزة تمنح وفق معايير مواكبة التطور البرلماني الفاعل وتطوير الأداء المهني بما يتوافق مع حقول المعرفة البرلمانية.

يذكر أن حفل توزيع جوائز التميز البرلماني العربي أقيم بمناسبة اختتام المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، الذي انعقد في العاصمة المصرية القاهرة. (وال _ القاهرة) ه ع

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