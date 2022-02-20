ليبيا نيوز

جونوسون: الوقت موجود لتجنب عمل روسي كارثي ضد أوكرانيا

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وجود وقت كافي لتراجع روسيا عن الهجوم الذي وصفه بالكارثي على أوكرانيا.

وقال في تصريحات إعلامية بعد كلمةٍ ألقاها بمنتدى ميونخ للأمن: إنّه يتفق مع التقييم الأمريكي باقتراب روسيا من شن عدوان على أوكرانيا، وأشار إلى أنّ السؤال المطروح يبقى حول إمكانية التراجع عن العملية، وقدرة الرئيس الروسي فلادمير بوتين على إلغائها.

وأشار إلى أهمية وجود مسار للحوار والمنطق، وقال إنّ هذا الاحتمال يجب أن يبقى قائماً من الناحية المنطقية، لتجنب التبعات التي يمكن أن تخلفها الحرب.

 

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قناة 218 الليبية

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