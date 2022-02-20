كوريا الجنوبية تخشى استغلال جارتها الشمالية انشغال أمريكا بأوكرانيا

أبدى مرشح المعارضة الرئيسي في الانتخابات الرئاسية الكورية الجنوبية يون سوك سول، قلقه من استغلال جارتهم الشمالية لانشغال أمريكا بالحرب الروسية الأوكرانية، وقيامها باستفزازات وإطلاق الصواريخ وتجربتها.

ودعا المرشح الرئاسي إلى ضمان وضع أمني محكم مع أمريكي، وقال في منشور نشره على فيس بوك: إنّ كوريا الشمالية قد تقوم باستفزاز استراتيجي كتجربة صواريخ بالستية عابرة للقارات أو القيام باستفزاز محلي بالقرب من الحدود، مستغلة التركيز الأمريكي على أوروبا وأوكرانيا تحديداً.

وطالب بالتحضير لحالة طوارئ، لتعزيز الدفاعات ولردع التهديدات النووية والصاروخية، من كوريا الشمالية.

وأشار إلى أهمية ضمان سلامة الجالية الكورية الجنوبية الموجودة في أوكرانيا، وأكد أهمية دراسة الآثار السلبية التي ستصيب الاقتصاد الكوري الجنوبي نتيجة الأزمة الأوكرانية الروسية.

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