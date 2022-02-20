روسيا تمدد مع بيلاروسيا التدريبات العسكرية قرب أوكرانيا

قررت روسيا وروسيا البيضاء تمديد مناورات عسكرية مشتركة كان من المقرر أن تنتهي اليوم الأحد، وفقاً لما ذكره “فيكتور خرينين” وزير دفاع في بيلاروسيا.

ويأتي هذا التمديد في خطوة تزيد الضغط على أوكرانيا، وتحذيرات قادة غربيون من غزو روسي وشيك، فيما قالت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء خلال بيان لها إن قرار تمديد المناورات اتُخذ بسبب النشاط العسكري قرب حدود روسيا وروسيا البيضاء وتصاعد التوتر في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

وأوضح وزير دفاع روسيا البيضاء “فيكتور خرينين” -خلال تصريح له – أن الهدف الرئيسي من المناورات التي تقرر تمديدها هو “ضمان رد كاف وإضعاف الاستعدادات العسكرية لمن يضمرون الشر بالقرب من الحدود المشتركة”-حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن حلف الأطلسي “الناتو” في آخر تصريحاته قال إن لدى روسيا في روسيا البيضاء قوات تعدادها 30 ألف جندياً وبالإمكان استخدامها ضمن قوات وحشود أخرى لمهاجمة أوكرانيا وغزوها –”حيث تقع إلى الجنوب من روسيا البيضاء”- فيما تنفي موسكو أن لديها مثل هذه النية، ولم يعلق الكرملين على المناورات الجارية في روسيا البيضاء.

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