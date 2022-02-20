نائبة الرئيس الأمريكي : احتمال اندلاع الحرب في أوكرانيا ما يزال قائما

ضمن التطورات المتسارعة بشأن النزاع بين الجارتين روسيا وأوكرانيا أكدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في كلمة لها بمؤتمر ميونيخ للأمن، أن احتمال اندلاع الحرب في أوكرانيا ما يزال قائما.

ونبهت هاريس إلى احتمال حقيقي لاندلاع حرب في أوروبا، مضيفة أن مسألة أوكرانيا جدية وتتطلب وضع حد لهذا النزاع.

كما شددت على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، قائلة إن دفاعنا عن كييف ينبع من إيماننا بقيم أمريكا، وسنعمل على حل الأزمة.

وحول رغبة الرئيس الأوكراني للإنضمام لحلف شمال الأطلسي أشارت المسؤولة الأمريكية أن مثل ذلك الأمر يتطلب وقتا، ولا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها.

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