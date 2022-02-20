بوتين وماكرون يبحثان حلاً وسط تخوف أميركي من تمديد المناورات

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون -عبر اتصال هاتفي- الحاجة لتكثيف الجهود بغية التوصل إلى حلول دبلوماسية للأزمة المتصاعدة في شرق أوكرانيا- وفقاً لما ذكره الكرملين في بيان له اليوم الأحد.

وناقش ماكرون في مكالمة أخرى -أيضاً اليوم الأحد- مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الطرق المثلى والوسائل التي يمكن تؤدي إلى خفض فوري للتصعيد.

وذهبت الدبلوماسية الأميركية في اتجاه آخر حيث صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن” كل شيء يحدث على الأرض في أوكرانيا- بما في ذلك الإعلان عن تمديد مناورات عسكرية تجريها روسيا وروسيا البيضاء- يشير إلى أن العالم يقف على شفا غزو روسي لأوكرانيا”-حسب توصيف بلينكن.

وأشار بلينكن – رغم كل التشاؤم- إلى أن الولايات المتحدة الأميركية “ملتزمة حتى آخر دقيقة باغتنام كل فرصة لترى ما إذا كانت الدبلوماسية ستجعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتراجع عن الغزو”.

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