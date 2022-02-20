موسكو: تعرض أراض روسية لقصف من الجانب الأوكراني

أعلنت روسيا تنفيذ تحقيق جنائي على خلفية تعرض منطقة في مقاطعة روستوف جنوب غرب روسيا للقصف من الأراضي الأوكرانية، جراء التصعيد العسكري في منطقة دونباس.

لجنة التحقيقات الجنائية الحكومية قالت في بيان صحفي: إن قذيفتين انفجرتا فجر السبت في محيط قرية ميتياكينسكايا بمنطقة تاراسوفسكي، على بعد نحو كيلو متر عن الحدود الأوكرانية، دون أن تلحقا أي أضرار مادية أو إصابات بشرية.

وأضاف البيان أن إحدى القذيفتين هي مقذوفة حارقة من عيار 120 مليمترا أطلقت على الأرجح من راجمة صواريخ من طراز غراد أي ذخيرة محرمة بموجب اتفاقات مينسك.

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