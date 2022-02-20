العاصفة إيونس تودي بحياة 16 شخصا في أوروبا

أودت العاصفة إيونس التي ضربت شمال غربي أوروبا الجمعة، بحياة 16 شخصا على الأقل، وألحقت أضرارا مادية جسيمة وانقطاعا كبيرا بالتيار الكهربائي.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية ، أن أضرارا في أكثر من ألف كيلومتر لحقت خطوط السكك الحديدية، جراء سقوط أشجار بشكل أساسي، ما أدى إلى شل حركة القطارات جزئيا شمال البلاد، وألغيت مئات رحلات الطيران والعبارات شمال غرب أوروبا جراء الرياح العاتية.

يشار إلى أن العاصفة كانت قد بدأت في إيرلندا وضربت الجمعة جزءا من بريطانيا ثم شمال فرنسا مرورا ببلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ قبل أن تصل إلى الدنمارك وألمانيا .

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