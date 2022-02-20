ليبيا نيوز

وفاة السفيرة الإيطالية بأستراليا إثر سقوطها من شرفة منزلها

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم الأحد عن وفاة سفيرتها لدى أستراليا فرانشيسكا تارديولي، إثر سقوطها من شرفة منزلها، بعد عودتها لقضاء إجازتها في مسقط رأسها في ضاحية فاتسي ببلدة فولينيو في إقليم أومبريا وسط إيطاليا.

وبحسب التحقيقات الأولية التي قامت بها الشرطة الإيطالية، ووفقا لعمليات البناء الأولي في إطار التأكد من أسباب الحادث، فإن تارديولي فقدت توازنها بسبب ميلها بشكل كبير خارج شرفة منزلها.

وشغلت تارديولي البالغة من العمر 57 عاما، منصب سفيرة إيطاليا لدى أستراليا منذ شهر سبتمبر من العام 2019.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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