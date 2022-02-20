النيجر تتهم نيجيريا بقتل أطفال داخل حدودها إثر ضربة جوية

أعلن التلفزيون الرسمي في النيجر أن ضربة جوية شنتها قوات نيجيريا تسببت في مقتل وإصابة أطفال في قرية حدودية داخل حدودها، فيما ذكرت القوات المسلحة في نيجيريا أنها تحقق في الأمر.

كما أكدت “منظمة أطباء بلا حدود” التي ترعى بعض المصابين بعد حدوث الضربة، أن 12 شخصاً لقوا مصارعهم، بينهم “4” أطفال، فيما قال سكان محليون للمنظمة إن قوات نيجيرية كانت تلاحق عناصر فرت من البلدة الحدودية.

وأوضح حاكم منطقة مارادي بالنيجر،”شايبو أبوبكر” أن الهجوم وقع في قرية “نشاديه” يوم الجمعة، التي تبعد بضعة كيلومترات من الحدود مع نيجيري وتسبب في مقتل “7” أطفال وإصابة “5”.

يشار إلى أن الضربة حدثت في منطقة تنتشر فيها أعمال السرقة وتخشى حكومتا النيجر ونيجيريا من انتشار “متمردين إسلاميين” مرتبطين بداعش، فيما لم يتضح بعد سبب توجيه الضربة على وجه التحديد.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا حاكم “مارادي” ولا التلفزيون الرسمي في النيجر، قدما دليلاً على أن قوات نيجيريا مَن شنت الغارة، فيما قال “جيمي أكبور”، مدير الإعلام العسكري في نيجيريا، إنه “كسياسة عامة، لا يقوم سلاح الجو النيجيري بأي عمليات في مناطق خارج الحدود الإقليمية لنيجيريا. هذه سياستنا”، مؤكداً “أن تحقيقا يجري في الأمر”.

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