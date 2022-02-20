“عبداللهيان”: إيران اقتربت من التوصل لاتفاق وعلى الغرب إظهار “المرونة”

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان “نقترب من الاتفاق ولكن لا تزال هناك بعض القضايا العالقة، تدخل البعض منها ضمن الخطوط الحمراء الخاصة بنا”.

وأضاف “عبداللهيان” -خلال حوار أجرته معه “شبكة يورونيوز”، أنه حتى الآن أظهر الجانب الإيراني المزيد من المرونة -على طاولة المفاوضات في فيينا لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني- وتم إبلاغ الأميركيين من خلال الوسطاء وكذلك دول أوروبية في اجتماعات فيينا، أن إيران “قدمت كل ما يمكن تقديمه والدور على أميركا والغرب لإبداء بعض المرونة”.

وبلغت مفاوضات فيينا بهذا التقارب -نحو الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني مرحلة فاصلة- مع تأكيد المعنيين أنهم باتوا قريبين من تفاهم يعيد تفعيل اتفاق العام 2015، على رغم أن احتمالات تعثر المسار الدبلوماسي تبقى قائمة، فيما تشدد طهران على أولوية رفع عقوبات حقبة ما بعد الانسحاب، والتحقق من ذلك عمليا، وضمان عدم تكرار خروج واشنطن، وفي المقابل، تركز أميركا والأطراف الأوروبية على “عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها في الاتفاق”.

وتجدر الإشارة إلى أن المباحثات قد بدأت قبل أشهر، بين إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق وهي فرنسا وبريطانيا وروسيا و الصين وألمانيا، لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه أميركا بشكل أحادي في 2018.

وتهدف المباحثات اليوم التي تشارك فيها واشنطن بشكل غير مباشر، إلى إعادة الأميركيين للاتفاق، خاصةً عبر رفع العقوبات التي أعادوا فرضها على طهران بعد انسحابهم، في مقابل عودة الأخيرة لاحترام كامل التزاماتها بموجب اتفاق 2015، والتي تراجعت عن العديد منها في أعقاب الانسحاب الأميركي.

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