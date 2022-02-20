أميركا تبدأ في ساحل العاج تدريبات لمكافحة الإرهاب في أفريقيا

أطلقت الولايات المتحدة الأميركية -اليوم الأحد- من ساحل العاج، برنامجها التدريبي السنوي للقوات الأفريقية على مكافحة الإرهاب.

يعرف البرنامج التدريبي باسم “فلينتلوك” وسيجمع أكثر من 400 جندي من دول غرب أفريقيا، بهدف تعزيز مهارات القوات التي يتعرض بعضها لهجمات من قبل الجماعات المسلحة المرتبطة بالقاعدة وداعش.

وأفاد قائد العمليات الخاصة الأميركية في أفريقيا، الأميرال “جيمي ساندز” خلال افتتاح البرنامج، أن “تركيز فلينتلوك الرئيسي ينصب على تبادل المعلومات”، مضيفاً أنه “إذا لم نتمكن من التواصل، فلن نستطيع العمل معا”.

وتأتي بداية هذا البرنامج التدريبي في ظل اضطرابات يسيطر خلالها مسلحون “إسلاميون”،على مناطق واسعة، وسط تزايد الانقلابات وانسحاب القوات الفرنسية-خاصة في منطقة الساحل الغربي الأفريقي.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات من غينيا والدولتان الأكثر تضررا من عنف الإسلاميين، مالي وبوركينا فاسو، لا تشارك في هذا البرنامج، حيث انقلبت مجالس عسكرية على السلطة في البلدان الثلاثة منذ عام 2020م ، ويعتبر التنسيق بين قوى مختلفة تقاتل عدوا مشتركا من الأمور المحورية في البرنامج التدريبي هذا العام.

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