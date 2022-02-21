قتيل برصاص قوات الأمن في السودان أثناء تفريقها محتجين

لقي سوداني مصرعه برصاصة أطلقتها القوات الأمنية خلال تفريقها للمتظاهرين في الخرطوم، بحسب ما أفادت به لجنة أطباء السودان المركزية، لترتفع حصيلة قتلى الاحتجاجات منذ الانقلاب العسكري إلى 82 شخصًا.

ذكرت اللجنة أن القتيل هو أحد المرضى في مستشفى الخرطوم، وخرج قبل مصرعه “للشرفة بعد شعوره بالضيق نتيجة إطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة”، لتتم إصابته برصاصة حية في الصدر أطلقتها قوات الأمن.

واحتشد الآلاف أمس في العاصمة الخرطوم، واتجهوا صوب القصر الرئاسي قبل أن تواجههم قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع، كما فرقت الشرطة أيضا حشودا أخرى في ضاحية أم درمان.

وتزامنت هذه الأحداث مع وصول خبير حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أداما دينغ، في زيارة يجتمع خلالها مع مسؤولين كبار في الحكومة، وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.

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