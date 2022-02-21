ساحل العاج.. إطلاق برنامج “فلينتلوك” العسكري لمكافحة الإرهاب

بعيد إعلان فرنسا سحب قوة برخان، وانسحاب قوة “تاكوبا” الأوروبية من مالي، أطلق قائد عمليات الجيش الأميركي في أفريقيا، جايمي ساندز، في ساحل العاج أمس؛ تدريبات “فلينتلوك” العسكرية، التي تضم جيوشًا أفريقية وغربية عدة.

سيجمع برنامج التدريب الذي أعلن عنه، أكثر من 400 جندي من جميع أنحاء غرب أفريقيا لتعزيز مهارات القوات، التي يتعرض بعضها لهجمات منتظمة من قبل الجماعات المسلحة المرتبطة بالقاعدة و”داعش”.

وقال ساندز، إن هذه التدريبات تأتي لتأكيد القدرة على تجاوز الخصومات، بهدف التوصل إلى الأهداف المشتركة”، لاسيما مكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا، مضيفًا أن “التركيز الرئيس لـ”فلينتلوك” سيكون على تبادل المعلومات.

وإضافة إلى جيشيْ الولايات المتحدة وساحل العاج؛ تضم التدريبات التي تنتهي في 28 فبراير قوات من غانا والكاميرون والنيجر.

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