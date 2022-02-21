كندا.. الشرطة تفضّ الاحتجاجات وتستعيد السيطرة على وسط أوتاوا

بعد 24 يومًا من احتجاج سائقي الشاحنات المعارضين لسياسة الحكومة في احتواء وباء كوفيد؛ استعادت الشرطة الكندية السيطرة، بشكل شبه كامل، على وسط مدينة أوتاوا.

أفادت السلطات المحلية أنها قبضت على 190 متظاهرًا، وأزاحت نحو 50 عربة، شلت وسط العاصمة خلال الاحتجاج، وأطلقت العنان لأبواقها في المدينة المعروفة بهدوئها.

وصعدت الشرطة أسلوب تعاملها بداية عطلة نهاية الأسبوع مؤكدة أن الوقت حان لمغادرة المحتجين، فيما بدأ بعض سكان أوتاوا بالنزول إلى شوارع الوسط أمس الأحد.

وفيما لم يحدد بعد التأثير الاقتصادي النهائي للأزمة التي أغلقت خلالها العديد من المعابر الحدودية الرئيسة مع الولايات المتحدة وأجبرت كثيرًا من المصانع على تعليق الإنتاج؛ فإن وزير الأمن العام أشار إلى أن العرقلة غير القانونية على الحدود كلّفت الاقتصاد الكندي مليارات الدولارات.

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