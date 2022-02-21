انطلاق المؤتمر الدولي الأول للغة الفرنسية بجامعة طبرق بحضور رئيس المجلس الرئاسي

طبرق 21 فبراير 2022 (وال)- انطلقت بفندق دار السلام ببلدية طبرق اليوم الإثنين، أعمال المؤتمر الدولي الأول للغة الفرنسية الذي تقيمه كلية الآداب بجامعة طبرق، بحضور رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي.

هذا ويشارك في أعمال المؤتمر عدد من الأساتذة الليبيين والأجانب المتخصصين في اللغة الفرنسية، وبحضور عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلبة بالجامعة.

وأكد السيد الرئيس – في كلمة – على أهمية إقامة المؤتمرات العلمية، لمساهمتها في زيادة التراكم المعرفي، ونقل الخبرات بين الزملاء في مجال تخصصهم، من خلال البحوث وورقات العمل التي تعرض، وما يعقبها من فتح باب النقاش الجاد والفاعل حولها.

ويهدف المؤتمر الذي يعقد خلال الفترة من 21 – 23 فبراير الجاري، لمراجعة التجارب التعليمية في تطبيق الأساليب الحديثة المتبعة في تعليم اللغة الفرنسية بليبيا، باستعراض البحوث وورقات العمل التي سيقدمها الأساتذة المختصين في اللغة الفرنسية طيلة أيام انعقاده، ووضعها محل نقاش من أجل الخروج بتوصيات تساهم بشكل مباشر في تعليم وتعلم اللغة الفرنسية بطريقة سليمة. (وال) ح س/ ر ت

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