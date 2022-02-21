محافظ المصرف المركزي يبحث مع مسؤولين أمريكيين الوضع المالي في ليبيا

طرابلس 21 فبراير 2022 (وال) – اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الإثنين، مع نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط” إريك ماير” .

وقال مصرف ليبيا المركزي – في منشور عبر حسابه على فيسبوك – إن الاجتماع عقد عبر (تقنية الفيديو)، بمشاركة سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وأوضح المصرف أن المحافظ بحث مع المسؤولين الأمريكيين الوضعين الاقتصادي والمالي للدولة الليبية، والانفاق العام لسنة 2022، والتقدم الإيجابي الذي تحقق في مشروع توحيد المصرف المركزي الليبي. (وال)

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