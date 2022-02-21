مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية يلتقي نائب رئيس البرلمان العربي

القاهرة 22 فبراير 2022 (وال) -استقبل مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، سفير عبد المطلب ثابت، بمكتبه بمقر المندوبية الليبية بالقاهرة، نائب رئيس البرلمان العربي، وعضو مجلس النواب الليبي، حسن البرغوثي، وناقش اللقاء، دور البرلمان العربي فى حل الأزمات التي تواجه المنطقة العربية، ومتابعته المستمرة لمستجدات الأوضاع في ليبيا، ودعم البرلمان لها وصولا إلى استكمال الاستحقاقات القادمة.

وقال ثابت: أن البرلمان العربي علي عاتقه مسؤولية كبيرة، وأمانة عظمية، وخصوصا في هذه المرحلة من تاريخ الأمة العربية، لتكثيف الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار في المنطقة، والعمل على الدفاع عن قضاياه العادلة، والخروج برؤية برلمانية عربية موحدة تجاه القضايا والتحديات المشتركة التي تواجه الأمة العربية.

كما أثنى البرغوثي خلال اللقاء على سير عمل المندوبية الليبية، منذ تولى ثابت، مهام مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، والعمل الكبير الذي يقوم به من خلال اللقاءات المكثفة التي تجرى في هذه الفترة مع نظائره ممثلي الدول العربية الشقيقة، والتي تهدف إلى استعادة المكانة الحقيقية، للدولة الليبية، داخل أروقة جامعة الدول العربية، والعمل معهم في إطار العمل العربي المشترك. (وال القاهرة) س خ.

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