بوتين يعترف باستقلال مناطق انفصالية بأوكرانيا.. والغرب يعتبره إعلان حرب

أقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خطوة من شأنها أن تزيد من حدة الأزمة الأوكرانية، التي يخشى الغرب من تطورها إلى حرب شاملة، أمس، بإعلانه في خطاب مطول اتسم بلهجة غاضبة، استقلال وسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، مضيفًا أنه قرار كان من الضروري اتخاذه منذ فترة طويلة.

وأشار بوتين إلى أن أوكرانيا جزء لا يتجزأ من تاريخ روسيا، معربًا عن ثقته بأن الشعب الروسي سوف يدعم قراره.

وعقب الخطاب مباشرة وقع بوتين مرسوما يعترف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين، إضافة لاتفاقيات تعاون وصداقة فيما جلس مقابله زعيما المنطقتين المدعومين من روسيا.

وفي تحدٍّ لتحذيرات الغرب من عواقب مثل هذه الخطوة؛ قال الكرملين، إن بوتين أبلغ قراره في مكالمتين هاتفيتين لزعيمي ألمانيا وفرنسا اللذين عبرا عن خيبة أملهما.

وتوالت ردود الفعل الدولية المنددة بقرار الرئيس الروسي، متوعدة بخطوات حازمة وعقوبات رادعة، كما أن هذا الإعلان سينسف في اللحظات الأخيرة، جهودًا لعقد قمة مع الرئيس الأميركي جو بايدن بهدف منع روسيا من غزو أوكرانيا.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، على الفور، أن بايدن سيصدر أمرا تنفيذيا يحظر بموجبه “مشاركة الأميركيين في أي أنشطة جديدة للاستثمار والتجارة والتمويل في “المنطقتين الانفصاليتين”، متوعدة بعقوبات إضافية عن تلك التي أعدتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في حالة غزو روسيا لأوكرانيا.

أما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل؛ فقالا في بيان مشترك إن الاتحاد الأوروبي “سيرد بفرض عقوبات على المشاركين في هذا العمل غير القانوني”.

واتهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ؛ روسيا بمواصلة تأجيج الصراع في شرق أوكرانيا “ومحاولة اختلاق ذريعة” لغزو آخر. في حين اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بوتين انتهك القانون الدولي باعترافه هذا.

وقالت وزيرة خارجيته ليز تراس إن بلادها ستعلن عقوبات على روسيا اليوم الثلاثاء، وإنها اتفقت مع جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على التنسيق لأن تكون العقوبات سريعة على روسيا .

وفي باريس، ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاعتراف الروسي، ودعا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث المستجدات في ضوء ذلك.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ستيفان دوجاريك؛ أن المنظمة ستظل تؤيد تماما سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا، معتبرًا أن روسيا انتهكت وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.

وأشار متحدث باسم المستشار الألماني أولاف شولتس إلى أن ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة اتفقت على الرد على قرار روسيا، دون ذكر نوع هذا الرد وحجمه، فيما أكد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على فرض حزمة محدودة من العقوبات على روسيا.

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