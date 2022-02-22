السلطات التشريعية المؤقتة بمالي تقر فترة انتقالية من 5 سنوات

صادقت السلطات التشريعية المؤقتة في مالي، أمس، على “ميثاق” فترة انتقالية، تصل إلى خمس سنوات، قبل إجراء انتخابات تمهد لعودة المدنيين إلى السلطة، وذلك بموافقة 120 صوتًا دون أي معارضة أو امتناع عن التصويت.

ويمثّل الميثاق المعلن دستورًا للفترة الانتقالية، التي تسبق عودة المدنيين إلى قيادة البلد الغارق في أزمة أمنية وسياسية منذ نحو عشرة أعوام.

واتسم هذا الميثاق بغموض حول موعد إجراء الانتخابات، وهي المسألة الخلافية التي دفعت مجموعة “إيكواس” سابقًا إلى فرض عقوبات مشددة على المجلس العسكري الحاكم، معتبرة أن تأخير الانتخابات غير مقبول على الإطلاق.

وأشار بيان للمجلس إلى أن مدة الفترة الانتقالية؛ جاءت متماشية مع التوصيات التي أعقبت المشاورات الوطنية التي جرت في ديسمبر الماضي.

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