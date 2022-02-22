ليبيا نيوز

جونسون يلغي القيود الصحية.. ويطلق استراتيجية التعايش مع كورونا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في مسعى لتحقيق خروج من الجائحة بشكل أسرع من الاقتصادات الكبرى الأخرى، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، خططًا لإلغاء قيود فيروس “كورونا”، في إطار ما وصفها باستراتيجية “التعايش مع كوفيد”.

أكد جونسون، في إطار هذه الاستراتيجية، التي يجري إعدادها منذ أسابيع، إلغاء أي قواعد إلزامية خاصة بالجائحة تمس الحريات الشخصية، وبذلك تصبح بريطانيا أول دولة أوروبية كبرى تسمح للأشخاص الذين تعرف إصابتهم بـ”كوفيد – 19″ باستخدام المتاجر ووسائل النقل العام والذهاب إلى العمل بحرية، وهي خطوة يرى كثير من مستشاريه الصحيين أنها محفوفة بالمخاطر.

ونوّه جونسون بأنه لا يريد أن يتخلى الناس عن الحذر تمامًا، لكنه يريد الانتقال من الإلزام الحكومي إلى تشجيع المسؤولية الشخصية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك